Un uomo di 47 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di aver maltrattato e umiliato per anni il figlio della convivente. Secondo quanto ricostruito, il bambino avrebbe subito violenze e vessazioni, e in un episodio sarebbe stato anche legato al letto, configurando un sequestro. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno svolgendo approfondimenti sulla vicenda.

Violenze e umiliazioni per anni contro il figlio della convivente: il bambino sarebbe stato anche legato al letto in un episodio di sequestro. Esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa nei confronti di un quarantasettenne della provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, dei reati di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Il provvedimento restrittivo è Stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotti dai Carabinieri di Avellino. Le attività d’indagine hanno permesso di...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino, maltrattamenti e sequestro di un minore: arrestato 47enne

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