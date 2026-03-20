Giuseppe Girolamo | oggi ad Alberobello la medaglia d’oro al valore civile per l’eroe della Concordia Lasciò il posto sulla scialuppa di salvataggio a una bambina e morì nel naufragio
Oggi ad Alberobello si tiene una cerimonia ufficiale in cui viene consegnata la medaglia d’oro al valore civile a Giuseppe Girolamo, riconosciuto come l’eroe della Concordia. La cerimonia si svolge nel municipio alle 11, nella sala consiliare. Girolamo è ricordato per aver lasciato il suo posto sulla scialuppa di salvataggio a una bambina e per aver perso la vita nel naufragio.
Comunicazione del Comune di Alberobello: Venerdì 20 marzo ’26 alle 11 Municipio, sala consiliare “Gianpiero Desantis” Sua Eccellenza il prefetto di Bari, Francesco Russo, ed il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, consegneranno la Medaglia d’oro al valore civile alla famiglia di Giuseppe Girolamo, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 12 luglio 2022 con la seguente motivazione: “Per aver perso la vita dopo aver ceduto il suo posto ad altri naufraghi sulla scialuppa di salvataggio durante il tragico naufragio della nave Costa Concordia. Grande esempio di coraggio, di solidarietà e di spirito di sacrificio ( https:www. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Articoli correlati
Giuseppe Girolamo, finalmente la medaglia d’oro: Alberobello, venerdì la cerimonia per l’eroe della Concordia Morì nel naufragio sacrificando la sua vita per salvare quella di una bambinaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello: Il 20 marzo la città di Alberobello si stringerà attorno alla famiglia Girolamo in...
Costa Concordia, 14 anni dopo il gesto eroico di Giuseppe Girolamo: “Morì per salvare me e i miei figli”A quattordici anni dal naufragio della Costa Concordia, che nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 costò la vita a 32 persone, torna alla luce...
Approfondimenti e contenuti su Giuseppe Girolamo
Temi più discussi: Giuseppe Girolamo morì da eroe sulla Costa Concordia, arriva la medaglia: La sua memoria è viva; Alberobello onora Giuseppe Girolamo: Medaglia d’Oro al Valor Civile per l'eroe che cedette il suo posto dopo il naufragio della Costa Concordia; Morì per salvare naufraghi Concordia: finalmente la medaglia d’oro a Giuseppe Girolamo; Medaglia d'Oro al Valor Civile a Giuseppe Girolamo, sarà consegnata ai genitori.
Il coraggio di Giuseppe Girolamo nella memoria della CittàIl 20 marzo la città di Alberobello si stringerà attorno alla famiglia Girolamo in occasione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria di Giuseppe, il giovane alberobellese ch ... agorablog.it
Morì per salvare naufraghi della Concordia: Medaglia d’Oro al Valor Civile a Giuseppe GirolamoGiuseppe Girolamo, concittadino di Alberobello, sarà ricordato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile per il coraggio dimostrato durante il naufragio della Costa Concordia. trmtv.it
Il coraggio di Giuseppe Girolamo nella memoria della città e della Puglia: domani ad Alberobello (Bari) la cerimonia di conferimento della Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria di Giuseppe - facebook.com facebook
Alberobello onora Giuseppe Girolamo: Medaglia d’Oro al Valor Civile per l'eroe che cedette il suo posto dopo il naufragio della Costa Concordia - News x.com