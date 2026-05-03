Via Roma chiude per nove giorni per lavori e arrivano gli Alpini | i bus cambiano percorso

Da lunedì 4 a martedì 12 maggio 2026, via Roma sarà chiusa al traffico per lavori. La chiusura durerà più di una settimana. Durante questo periodo, alcune linee di autobus cambieranno percorso. La chiusura coincide anche con l’arrivo delle truppe alpine in città, che parteciperanno a eventi e manifestazioni. I lavori e i cambi di percorso saranno comunicati ai cittadini attraverso i mezzi di informazione locali.

Via Roma chiude per lavori per una settimana abbondante, da lunedì 4 a martedì 12 maggio 2026. Contestualmente cambiano percorso diverse linee bus. Via Roma chiusa, come cambiano i percorsi dei busLinee 18, 18, 20, 35, 35, 36, 39, 40, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 702, 727, n1, n2 e Volabus.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Chivasso, bus verso Movicentro: per i lavori in Via Roma cambia il percorsoI lavori per il potenziamento della rete elettrica a Chivasso comporteranno, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026, una modifica... A Monza atteso il mega afflusso di tifosi: strade chiuse già nel pomeriggio e anche i bus cambiano percorsoIl Comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alla viabilità, intorno all'U-Power Stadium, in occasione dell'incontro di Campionato Serie B AC... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ALGHERO: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA ROMA; Buone prospettive per tutti i lavoratori di Luisa via Roma; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio. Via Roma chiude fino al 12 maggio: ecco come cambiano le linee AmtVia Roma chiude fino al 12 maggio: ecco come cambiano le linee Amt ... msn.com CENTOLA, CAMBIA LA VIABILITÀ: CHIUDE VIA ROMA, SCATTA IL PERCORSO ALTERNATIVO - Da lunedì 4 maggio cambia in modo significativo la viabilità nel cuore di Centola. Il Comune ha disposto la chiusura al traffico della S.R. ex S.S. 447, all’alte facebook