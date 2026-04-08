Carmela e Salvo di ' Mare Fuori' sul palco dell' Henna con Quei Due

Sabato 11 aprile alle 20:00, presso il teatro Henna, si tiene la rappresentazione di “Quei Due” della compagnia Le Scimmie. L’evento vede protagonisti gli attori Carmela e Salvo, noti per il ruolo in una serie televisiva di successo. Lo spettacolo, che si svolge nell’ambito di un nuovo appuntamento teatrale, è aperto al pubblico e si svolge in un contesto artistico e culturale dedicato alla scena teatrale locale.

Nuovo appuntamento teatrale con “Quei Due”, lo spettacolo della compagnia Le Scimmie, in scena sabato 11 aprile alle ore 20:00 presso Henna - Teatro e Arte.Approda a Santa Maria Capua Vetere un progetto coraggioso che vede protagonista la magnetica Giovanna Sannino. L'attrice, ormai volto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Carmela e Salvo (Mare fuori) portano in scena “Quei Due”Tempo di lettura: 2 minutiNuovo appuntamento teatrale con “Quei Due”, lo spettacolo della compagnia Le Scimmie, in scena sabato 11 aprile alle ore... Mare Fuori 6: tra l’ascesa criminale di Carmela e il mistero dell’attentato a Rosa RicciLa sesta stagione di Mare Fuori torna con storie più intense e drammatiche che mai. Argomenti più discussi: Mare Fuori 6: le trame dei primi 6 episodi, da oggi su RaiPlay; Intervista a Paolo Serazzi: il ritorno di Ziopol con Canzoni della Melevisione e i progetti futuri; Mafia a Barcellona, gestione occulta dell’azienda confiscata: condanne per oltre 70 anni di carcere; Processo Ofria, condanne fino a 16 anni: pene ridotte. Carmela e Salvo di 'Mare Fuori' sul palco dell'Henna con Quei DueApproda a Santa Maria Capua Vetere un progetto coraggioso che vede protagonista la magnetica Giovanna Sannino. L'attrice, ormai volto amatissimo dal grande pubblico per il ruolo di Carmela nella serie ... casertanews.it Arianana Russo intervista i giocatori dell'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Cerveteri, in occasione della partita della Pace. - facebook.com facebook