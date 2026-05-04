Nella giornata del 5 maggio 2026, la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in Toscana. La maggior parte della regione è sotto allerta gialla, mentre alcune zone colpite dall’incendio sono state classificate con un allerta arancione. La comunicazione riguarda le zone interessate dagli eventi climatici e dall’incendio.

Pisa, 5 maggio 2026 – L’allerta meteo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore emanata dalla sala operativa delle Protezione civile regionale è gialla per buona parte della Toscana. Scatterà dalle 7 di martedì 5 maggio fino alla mezzanotte. C’è però una porzione di territorio che invece ricade in allerta arancione, ma non perché a rischio di precipitazioni di maggiore intensità: si tratta infatti delle aree colpite dall’ incendio del monte Faeta. https:www.lanazione.itvideopeggioramento-meteo-in-vista-in-toscana-il-punto-del-lamma-b8w46cek Il territorio fragile. Il rogo infatti ha reso più fragile la tenuta dei versanti e aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allerta meteo in Toscana, perché è arancione nelle zone colpite dall’incendio

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