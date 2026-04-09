Allerta meteo arancione e gialla venerdì 10 aprile in Abruzzo e Molise | le zone colpite

Venerdì 10 aprile, le regioni di Abruzzo e Molise sono interessate da allerte meteo di colore arancione e giallo. Le allerte riguardano rischi idrogeologici e idraulici, legati alle abbondanti piogge degli ultimi giorni e allo scioglimento della neve sull’Appennino. Le autorità hanno emesso le comunicazioni ufficiali per le zone colpite, invitando alla prudenza e alla verifica delle condizioni sul territorio.

Allerta arancione e gialla venerdì 10 aprile per rischio idrogeologico e idraulico in Molise e Abruzzo, dopo le piogge abbondanti dei giorni sorsi e lo scioglimento della neve sull'Appennino. Ancora tempo stabile, da domenica atteso peggioramento. Il bollettino della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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