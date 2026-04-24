Playoff NBA | Minnesota batte Denver in gara-3 Atlanta sorpassa New York Toronto accorcia su Cleveland

Nella notte dei playoff NBA, i Minnesota Timberwolves hanno vinto in casa contro Denver con il punteggio di 113-96, portandosi sul 2-1 nella serie. Gli Atlanta Hawks hanno superato i New York Knicks in trasferta, mentre i Toronto Raptors hanno vinto contro Cleveland, riducendo il divario nella loro sfida. Questi risultati segnano alcuni dei principali ribaltoni nei primi turni della post-season.

Notte di ribaltoni nei primi turni: i Timberwolves dominano 113-96 e vanno sul 2-1, gli Hawks si prendono il vantaggio in serie grazie a McCollum, i Raptors restano in corsa con la coppia Barrett-Barnes Tre gare nella notte dei playoff NBA, tre verdetti che rimescolano le carte nelle serie del primo turno. Denver finisce sotto, Atlanta sorpassa New York e Toronto torna in partita contro Cleveland. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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