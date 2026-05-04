Dopo la partita tra Sassuolo e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha commentato i risultati ottenuti in questa stagione. In un’intervista a 'Sky Sport', ha affermato che i punti conquistati sono quelli che la squadra si è meritata finora. La partita si è conclusa con una vittoria o una sconfitta per il Milan, e l’allenatore ha espresso il suo parere sulla prestazione complessiva della squadra.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla gara: “Oggi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato. Bisogna mettere da parte questa gara e ripartire dalla gara dall’Atalanta. La squadra non è che non aveva voglia, è stata una gara storta. L’espulsione non ci ha poi avvantaggiato. Dai momenti di difficoltà ci si rialza prendendosi delle responsabilità”. Sui punti del Milan e la lotta per un posto in Champions League: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Sassuolo-Milan: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo”

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