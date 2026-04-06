Dopo la partita tra Napoli e Milan, l’allenatore rossonero ha commentato il risultato e la situazione in classifica. Ha affermato che il Milan ha già dato tutto nella corsa allo scudetto e ha evidenziato il vantaggio di nove punti dell’Inter. L’intervento è avvenuto ai microfoni di DAZN, in seguito al confronto disputato allo stadio Maradona.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Milan, Allegri svela: «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio.» Pagelle Napoli Milan: Politano entra e cambia la partita! McTominay e Rabiot opachi – I VOTI Conferenza stampa Spalletti: «Di Gregorio? Ci voleva una roba forte, di livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Allegri svela: «La corsa scudetto credo che ormai abbiamo dato, l’Inter ha nove punti di vantaggio…»

Legrottaglie: “Scudetto? 90% dell’Inter. Allegri ha dato identità al Milan”Nicola Legrottaglie, ex difensore calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni prima dell'edizione della Milano Yes Cup.

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Max Allegri alza bandiera bianca dopo Napoli-Milan: "SCUDETTO ABBIAMO DATO!" Questo quanto detto dall'allenatore del Milan nell'immediato post-partita del Maradona: terza sconfitta nelle ultime sei e sorpasso subìto, troppo per pensare in alto Il facebook

Il #Milan perde sul campo e anche il secondo posto in classifica. Poco coraggio, e un attacco che non produce nulla. Milan a +6 sul quinto posto #NapoliMilan x.com