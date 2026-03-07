Senza Del dolore e dell’amore | a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio nudo e crudo tra le pieghe dell'anima, dove il dolore più profondo si intreccia alla forza indomita dell'amore. Il Comune di Bagheria patrocina la presentazione del libro "Senza. Del dolore e dell’amore" (Algra Editore), l’ultima fatica letteraria del giornalista Gaetano Perricone. L'appuntamento si terrà il prossimo 26 marzo 2026 alle ore 17:30 nella sala Martorana Fumagalli di Villa Butera.Il volume è una cronaca dell’anima"Senza" è la condizione esistenziale di chi resta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

