Un nuovo studio condotto dall’Università di Pisa rivela che nel Medioevo in Toscana le bambine ricevevano l’allattamento più a lungo rispetto ai maschi. Questa scoperta contrasta con le ipotesi precedenti che suggerivano un trattamento diverso tra i sessi nei primi anni di vita. I ricercatori hanno analizzato fonti storiche che attestano questa differenza di durata dell’allattamento tra i due generi nell’epoca medievale.

Pisa, 4 maggio 2026 – Contrariamente a quanto a lungo ipotizzato, nella Toscana medievale le bambine non erano svantaggiate nei primi anni di vita, venivano anzi allattate più a lungo rispetto ai maschi. È quanto rivela uno studio internazionale a cui ha partecipato anche l’Università di Pisa, che offre una nuova chiave di lettura sulla storica sproporzione tra uomini e donne nel Medioevo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale PLOS ONE, edita dalla Public Library of Science. La ricerca, della durata di due anni, è frutto della collaborazione tra McMaster University e Trent University (Canada) e l’Università di Pisa (Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allattamento più lungo per le bambine nel Medioevo: lo conferma l’Università

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