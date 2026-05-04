Save the Children segnala un aumento del 450% dei casi di pedopornografia online negli ultimi anni, con un incremento previsto di più di mille percento entro il 2025 a causa dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’organizzazione evidenzia come questa tecnologia possa essere utilizzata per creare migliaia di video abusivi in breve tempo. Le leggi europee attuali non sarebbero sufficienti a contrastare efficacemente il fenomeno del grooming digitale.

? Cosa scoprirai Come può l'IA generare migliaia di video abusivi in un anno?. Perché le attuali leggi europee non fermano il grooming online?. Chi deve rispondere della sicurezza dei minori sulle piattaforme digitali?. Come possono i genitori proteggere i figli dai nuovi attacchi tecnologici?.? In Breve Video generati con IA aumentati del 26.000% con oltre 3.400 contenuti illeciti.. Grooming online cresciuto del 192% con vittime prevalentemente femminili e prepuberali.. Sextortion aumentata del 73% con 220 casi segnalati alla Polizia Postale.. Giorgia D'Errico chiede parental control e verifica età per sicurezza digitale europea.. Le segnalazioni globali di pedopornografia sono esplose del 450% nel corso del 2025, secondo i dati allarmanti diffusi da Save the Children per denunciare un fenomeno in rapidissima espansione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Save the Children: pedopornografia +450% e boom AI nel 2025

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