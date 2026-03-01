Tennis Flavio Cobolli vince il Torneo di Acapulco | è top 15 ATP

Flavio Cobolli ha vinto il torneo di Acapulco, un evento ATP 500 in Messico, battendo in finale Frances Tiafoe. Con questa vittoria, l’italiano entra tra i primi 15 giocatori della classifica ATP. È la terza volta che tre italiani si trovano contemporaneamente in questa posizione di classifica. La vittoria di Cobolli rappresenta un momento importante per il tennis italiano.

Altra giornata storica per l’Italia del Tennis con tre italiani in top 15 grazie alla vittoria in Messico di Flavio Cobolli, che conquista l’ATP 500 di Acapulco battendo in finale Frances Tiafoe. Nella notte italiana Flavio Cobolli è riuscito a superare Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(4) 6-4 dopo due ore e undici minuti di partita. Quinta testa di serie, l’azzurro supera l’ottava del seeding e da lunedì entrerà per la prima volta tra i primi 15 del ranking mondiale. Il primo set è una sfida di nervi. Tiafoe annulla subito una palla break nel secondo game e, per lunghi tratti, i servizi dominano gli scambi. I game scorrono senza scossoni fino al nono e decimo gioco, entrambi interminabili, con lo statunitense costretto anche a salvare un set point. 🔗 Leggi su Sportface.it

