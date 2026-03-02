Ora c' è anche Cobolli | chi sono gli 8 italiani entrati nella Top 15 del tennis

Ora c'è anche Cobolli tra gli otto italiani entrati nella Top 15 del tennis. Con il titolo vinto ad Acapulco, Flavio si aggiunge ai giocatori più in vista del circuito internazionale. La sua vittoria ha portato il nome dell'Italia tra i protagonisti della classifica mondiale. Il giovane tennista ha raggiunto un risultato importante e si prepara a nuove sfide nel circuito.

Per Flavio Cobolli è un weekend da ricordare: il titolo conquistato ad Acapulco e l’ingresso tra i primi quindici giocatori del mondo nel ranking Atp. Un traguardo che arricchisce ulteriormente la storia del tennis italiano: nell’Era Open salgono a otto gli italiani capaci di entrare nella top 15 mondiale. Per la prima volta nella storia del tennis maschile tre azzurri (Cobolli, Musetti e Sinner) sono contemporaneamente tra i primi quindici del ranking Atp. Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, considerando il lungo periodo in cui il movimento italiano ha faticato a lanciare giocatori che fossero stabilmente ai vertici di questo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

