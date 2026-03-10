L’allarme della Coldiretti | Con la guerra aumenteranno carburante e concimi Governo Meloni? Ora ci tuteli

"Trump pensi a casa sua senza voler andare a comandare in casa d'altri". Lo dicono gli agricoltori che sono scesi in piazza oggi a Milano chiamati a raccolti da Coldiretti Lombardia. Sono arrivati con trattori e campanacci davanti alla stazione Centrale per denunciare la situazione di difficoltà che sta vivendo il settore agricolo e per dire no alla guerra in Iran. L'attacco lanciato dal presidente statunitense è visto con grande freddezza dagli agricoltori lombardi. "Le guerre portano solo distruzione e fame" dicono alcuni agricoltori che puntano il dito sull'aumento dei costi dei carburanti. Un incremento "fino al 50 per cento in una sola settimana".