Responsabilità erariale la riforma del 2026 riscrive le regole | più certezze per Comuni e sindaci

La riforma del 2026 sulla responsabilità erariale nasce dall’esigenza di chiarire le regole e ridurre i rischi per i sindaci. La legge stabilisce che chi gestisce fondi pubblici deve rispettare procedure precise, altrimenti rischia di essere chiamato a risarcire danni all’ente. Questa novità mira a offrire più sicurezza alle amministrazioni locali, che spesso si trovano a dover affrontare contenziosi per errori nella gestione. La novità entrerà in vigore tra pochi mesi.

La responsabilità erariale è uno dei cardini della tutela delle finanze pubbliche: chi gestisce risorse collettive risponde personalmente dei danni arrecati all’ente quando agisce con dolo o colpa grave. È un principio di civiltà giuridica, affidato alla giurisdizione della Corte dei conti, che negli anni ha garantito il recupero di somme rilevanti e, soprattutto, ha svolto una funzione di deterrenza. Ma la deterrenza, quando si trasforma in paralisi, smette di essere virtuosa. Nei Comuni e nelle Province la cosiddetta “burocrazia difensiva” è diventata un fenomeno strutturale: dirigenti che rinviano decisioni, responsabili del procedimento che moltiplicano pareri, sindaci che temono di firmare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Responsabilità erariale: la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubblici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Riforma responsabilità erariale 2026, cosa rischiano davvero dipendenti e sindaci?; Normativa | Riforma responsabilità erariale e Corte dei conti | Italia | Global law firm; Corte dei conti, speciale sulla riforma che ridisegna responsabilità e controlli su appalti e Pa; La riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa.

Responsabilità erariale, la riforma del 2026 riscrive le regole: più certezze per Comuni e sindaciLa responsabilità erariale è uno dei cardini della tutela delle finanze pubbliche: chi gestisce risorse collettive risponde personalmente dei danni arrecati ... thesocialpost.it

Responsabilità erariale: la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubbliciCome osserva l’Avv. Francesca Isgrò, Responsabile dipartimento Public & Competition Law di BIP Law: Una delle novità più rilevanti è la codificazione della nozione di colpa grave, finora affidata all ... affaritaliani.it

La responsabilità patrimoniale corrisponde alla responsabilità erariale O la responsabilità erariale è un sottogruppo di quest’ultima e corrisponderebbe alla responsabilità amministrativa - facebook.com facebook

Il 2026 si apre con una positiva e inaspettata per migliaia di #dipendenti e #dirigenti della #PubblicaAmministrazione: arriva infatti, anche un po’ a sorpresa la proroga per le nuove regole sulla #responsabilitàerariale x.com