Alla Oriani una conferenza sull’attualità del pensiero mazziniano

Si terrà venerdì 8 maggio, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, una conferenza di Pietro Caruso, direttore della rivista "Il Pensiero Mazziniano" e vicedirettore de "L’Unità Europea, dal titolo Attualità del pensiero mazziniano nell’era del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Alla biblioteca Oriani una conferenza di Michele Finelli su Mazzini e Cattaneo

Leggi anche: Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…»

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Cervia aderisce al Maggio Europeo. Dal 5 al 15 iniziative in tutta la città -; Il liceo A. Oriani sul gradino più alto del podio al Certamen Horatianum 2026.

Le giornate del Fai. Alla scoperta dell’Oriani e di Santa GiustinaSabato 22 e domenica 23 marzo tornano le giornate Fai di primavera, appuntamento annuale a cura del Fondo Ambiente Italiano per toccare con mano la ricchezza del nostro patrimonio culturale e ... ilrestodelcarlino.it