Dimarco si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, motivato a recuperare dopo la sconfitta dell’andata. Ricorda che avere Chivu e Kolarov in squadra è stato fondamentale per lui, soprattutto durante il Mondiale con l’Italia. Dimarco si concentra sulla strategia per rimontare e sulla determinazione del gruppo. La sfida si avvicina e lui si prepara a dare il massimo sul campo.

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l'Italia…»

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: le parole dell'esterno nerazzurro alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. La conferenza stampa di Federico Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt, match valevole per il playoff di ritorno di Champions League: queste le parole dell'esterno nerazzurro (che interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 14.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. IL MODO MIGLIORE PER IMMAGINE UNA PARTITA IN CUI BISOGNA FARE 3 GOL? – « Ovviamente sarà una partita molto offensiva, perché siamo sotto di 2 gol.