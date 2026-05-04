Alla ColleMar-athon di Fano vincitori stremati | soccorsi Boussifi e il testimonial Milani

Durante la ColleMar-athon di Fano, il maratoneta marocchino ha dominato la gara dall’inizio alla fine, ma al termine della corsa è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Anche il testimonial della manifestazione ha mostrato segni di affaticamento, mentre l’atleta ha abbandonato la corsa a causa di un avvio troppo rapido e delle alte temperature. La competizione si è conclusa con i partecipanti visibilmente stremati.

FANO Pathos sulla ColleMar-athon. Lo regala Moustapha Boussifi, il marocchino che domina dall'inizio alla fine, ma tradito da un avvio troppo spedito e dal caldo, si lascia andare con ancora lo striscione in mano. Trascorrerà una mezz'ora abbondante in infermeria prima di poter ringraziare Dio, famiglia e l'asd torinese Gli amici di Marcello per questo trionfo confezionato in 2h32'10”. L’intervento dei sanitari Prima però era stato “Massi” Milani, il runner-influencer che della maratona dei valori 2026 è testimonial e che ad una manciata di chilometri dall'Arco d'Augusto ha preso il largo nella “mezza”, ad...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Alla ColleMar-athon di Fano vincitori stremati: soccorsi Boussifi e il testimonial Milani Notizie correlate Tommi Della Dora corre ancora: Fano lo ricorda alla ColleMar-athon, tre anni dopoFano (Pesaro e Urbino) venerdì 1 maggio 2026 - A quasi tre anni dalla scomparsa di Tommaso Della Dora, Fano si prepara a ricordarlo correndo e... ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da recordE’ scattato il countdown per la 22esima maratona internazionale ‘ColleMar-athon’, in programma per domenica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ‘ColleMar-athon’ a tutta, numeri da record; Alla ColleMar-athon di Fano vincitori stremati: soccorsi Boussifi e il testimonial Milani; ColleMar-athon, sabato preparazione al Villaggio e domenica gara in diretta su FanoTV; ColleMar-athon, quanti record. Moustapha conquista il podio. I partecipanti vicino a tremila. Alla ColleMar-athon di Fano vincitori stremati: soccorsi Boussifi e il testimonial MilaniFANO Pathos sulla ColleMar-athon. Lo regala Moustapha Boussifi, il marocchino che domina dall'inizio alla fine, ma tradito da un avvio troppo spedito e dal caldo, si lascia andare con ... corriereadriatico.it Tommi Della Dora corre ancora: Fano lo ricorda alla ColleMar-athon, tre anni dopoDomenica 3 maggio amici, studenti e docenti del Liceo Nolfi Apolloni parteciperanno alla ColleMar-athon tra staffetta e camminata aperta a tutti. Educatore, fotografo e già segretario cittadino del Pa ... ilrestodelcarlino.it Segnalo ottavo posto di Giorgio Calcaterra alla Collemarathon! A breve c’è la 100km del Passatore, secondo voi come andrà - facebook.com facebook