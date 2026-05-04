Alisson Juve arrivano conferme dall’Inghilterra | la volontà dei bianconeri è chiara! Le ultime sulla trattativa

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento del portiere tra le due squadre. Secondo fonti inglesi, la Juventus avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore e starebbe lavorando per portarlo in Italia. La trattativa sembra aver fatto passi avanti, con alcuni dettagli ancora da definire tra le parti coinvolte. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le notizie si susseguono da entrambe le sponde.

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