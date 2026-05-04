Durante il Gran Premio di Miami, l'attenzione si concentra non solo sulla competizione, ma anche sugli aspetti estetici e sui dettagli di stile. La moglie di un noto pilota ha attirato l'attenzione con le sue scelte di abbigliamento, diventando protagonista di alcune delle immagini più commentate dell'evento. La gara si conferma così come un’occasione in cui sport, moda e glamour si intrecciano in modo sempre più evidente.

Il Gran Premio di Miami non è mai solo una gara. È uno spettacolo che si muove tra velocità, celebrità e un’estetica sempre più studiata, quasi cinematografica. In questo scenario, dove ogni dettaglio viene osservato e fotografato, Alexandra Saint Mleux si conferma una presenza che non passa inosservata. Alexandra, moglie di Leclerc, trasforma il paddock in una passerella personale, costruendo look che raccontano molto più di una semplice partecipazione a un evento sportivo. Alexandra Saint Mleux, moglie di Leclerc: l’ingresso al paddock è già una dichiarazione. C’è un momento preciso in cui si capisce che Alexandra Saint Mleux non sta semplicemente partecipando al Gran Premio di Miami: lo sta interpretando.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alexandra Saint Mleux, la moglie di Leclerc al Gran Premio di Miami detta regole di stile

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