A un mese dal matrimonio, Charles Leclerc e la moglie Alexandra Saint Mleux hanno fatto la loro prima uscita ufficiale da marito e moglie. La coppia ha scelto il Ballo della Rosa, l’annuale ballo dedicato alla Fondazione Principessa Grace che riunisce la famiglia reale monegasca. Charles e Aleandra Leclerc al Ballo della Rosa. Quest’anno il tema era Galaxy Rose Ball, ideato dalla principessa Carolina, presidentessa della Fondazione, e dall’amico Christian Louboutin in veste di direttore artistico. Gran parte degli invitati ha scelto un look a tema, compresa Alexandra: la 23enne modella e influencer ha scelto un abito rosa metallizato e ha posato sorridente accanto al marito campione di Formula 1. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A un mese dal matrimonio, al Ballo della Rosa 2026, Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux hanno fatto la prima uscita da marito e moglie

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