Alexandra Saint Mleux è nota come la moglie di un noto pilota di Formula 1. Ha un'età giovanissima e proviene da un contesto familiare che non ha coinvolto il mondo dello sport motoristico. È presente regolarmente agli eventi legati al campionato e si occupa di attività legate alla sua vita privata e al supporto del marito. La sua altezza e il suo lavoro non sono stati resi pubblici ufficialmente.

Tutto su Alexandra Saint Mleux, la giovanissima moglie di Leclerc, sempre presente a ogni gara. Alexandra Saint Mleux, moglie di Leclerc, è una presenza costante nel paddock della Formula 1. La donna è sempre al fianco del marito durante ogni gara. Alexandra Saint Mleux ha 22 anni ed è una studentessa di storia dell’arte. La giovane ha una grande passione per l’arte e uno stile molto sofisticato, con un occhio di riguardo per i dettagli, come si nota dalle sue apparizioni pubbliche. La prima uscita ufficiale con Leclerc risale al 2023, durante il torneo di Wimbledon. In quell’occasione la coppia aveva deciso di rendere pubblica la loro relazione dopo mesi di frequentazione lontani dai riflettori.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alexandra Saint Mleux, chi è la moglie di Leclerc: età, origini, altezza e lavoro

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