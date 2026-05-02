Bologna, 2 maggio 2026 – Immenso affetto e un profondo senso gratitudine nei tanti messaggi di cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Parole nel ricordo di un uomo simbolo di coraggio e voglia di andare sempre avanti superando tutte le difficoltà. Da Vasco Rossi a Gianni Morandi, tanti i personaggio famosi emiliano romagnoli che hanno scritto un pensiero sui social condividendo parole profonde nei confronti del campione paralimpico bolognese scomparso oggi a 59 anni. Gianni Morandi: “Questa notizia mi ha addolorato”. “Ciao Alex. Hai trasformato il coraggio in sorriso. Oggi resta solo un grazie immenso”. Queste le parole condivise da Gianni Morandi sui social da Facebook a Instagram.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Alex Zanardi non morirà mai”: l’addio commosso di Vasco Rossi. Gianni Morandi: “Addolorato”. Un fiume di messaggi per il campione

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Ci sono persone come stelle, capaci di brillare nel buio. Alex #Zanardi era una di loro. E continuerà a brillare. x.com