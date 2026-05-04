Gli sposi hanno scelto di celebrare il loro matrimonio in modo semplice e riservato, optando per un’intima cerimonia. Durante l’evento, la sposa ha indossato pantaloni e un reggiseno, mentre il marito ha optato per un abbigliamento altrettanto informale. La cerimonia si è svolta in un ambiente raccolto, con pochi invitati presenti. Entrambi sembravano a proprio agio con i look scelti, senza formalità eccessive.

È il coronamento di una relazione iniziata nel 2016: i due si conoscono fin da ragazzini da quando vivevano entrambi a Castellammare di Stabia. Da allora i due non si sono mai lasciati fino ad arrivare alla proposta ufficiale fatta nel 2024 a Parigi. Dopo di allora tutto è rimasto silente, finché l'interior designer e il portiere della Nazionale, attualmente in forza al Manchester City, hanno deciso di pubblicare una foto da novelli sposi. Eccoli, dunque, posare insieme, lui seduto e lei accanto in piedi. Per il suo giorno speciale, Gigio Donnarummma sceglie un completo marrone gessato, con giacca a doppio petto e revers a lancia, e sotto una T-shirt bianca che alleggerisce il tutto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessia Elefante in pantaloni e bra per le nozze con Gianluigi Donnarumma

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