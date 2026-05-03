Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno annunciato di aver coronato il loro matrimonio attraverso un post su Instagram, sorprendendo i loro follower. La coppia ha condiviso la notizia senza anticipazioni o comunicati ufficiali, lasciando spazio alla sorpresa. L’annuncio ha generato molte reazioni sui social, dove sono stati commentati i primi messaggi di congratulazioni. La coppia non ha fornito ulteriori dettagli sull’evento.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno scelto di stupire tutti così, annunciando di essere finalmente diventati marito e moglie con un post condiviso a sorpresa su Instagram. In un mondo dove ormai (quasi) tutto viene urlato, la coppia ha scelto la via della discrezione e dell’ironia: solo un paio di fotografie e una breve frase che dice tutto. L’annuncio a sorpresa su Instagram. “Contratto a lungo termine firmato”, ha scritto Gigio Donnarumma su Instagram. Il portierone della Nazionale ha voluto giocare con il linguaggio del calcio per dare il lieto annuncio: finalmente ha sposato la sua Alessia Elefante, la donna con cui condivide la vita ormai dal 2016.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati, l’annuncio a sorpresa

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Gianluigi Donnarumma ndi wokondedwa wake Alessia Elefante alowa m’banja atakhala pa ubwezi kwa zaka 10 ali limodzi. Inu mukulira fili yiyezi yokhayo ..gwiranibe ngalawa. #chordtvsports - facebook.com facebook

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono convolati a nozze. La notizia è arrivata inaspettata, annunciata direttamente dai due con un post condiviso su Instagram. Il portiere della Nazionale e del Manchester City e la sua compagna stanno insieme da ci x.com