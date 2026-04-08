Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert | Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisce

Herbert Ballerina ha iniziato a condurre la trasmissione Affari Tuoi, sostituendo Stefano De Martino. Alessia, proveniente da Brescia, aveva già ottenuto un posto sicuro sul podio, ma alla fine ha portato a casa 30 mila euro, nonostante le aspettative di una vincita più alta. Durante la puntata, si sono alternati momenti di tensione e spettacolo, con alcune scelte che hanno suscitato commenti tra i partecipanti e il pubblico.

Herbert Ballerina prende le redini di Affari Tuoi e Stefano De Martino fa il pacchista. Alessia da Brescia raggiunge il podio garantito, ma la cabala del Dottore la tradisce: porta a casa 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ad Affari Tuoi Alessia trionfa grazie a un segnale: “Il dottore vuole dirmi qualcosa”La concorrente dall'Umbria si gioca il tutto fino all'ultimo, scegliendo di lanciarsi nel vuoto a metà strada tra Gennarino e la gloria, finendo per... Jonathan ad Affari Tuoi accetta l'offerta del Dottore: aveva 200 mila euro nel paccoJonathan sorride a metà e probabilmente mastica un po' amaro al termine della sua partita ad Affari tuoi. Affari tuoi: Ludovica Migani rifiuta 100mila euro, il coraggio la premia: “Sognavo questo finale” Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera salta la puntata: perché la Rai cancella (ancora) De Martino e chi lo rimpiazza; Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino su Herbert: Patetico. La crisi e la vincita; Annamaria ad Affari Tuoi confessa a De Martino: Nel 2016 ti ho conosciuto a Ibiza, abbiamo una foto insieme; Affari tuoi, Paola torna a casa a mani vuote. Ad Affari Tuoi inizia a condurre Herbert: Alessia aveva il podio in tasca ma la cabala del Dottore la tradisceHerbert Ballerina prende le redini di Affari Tuoi e Stefano De Martino fa il pacchista. Alessia da Brescia raggiunge il podio garantito, ma la cabala del Dottore la tradisce: porta a casa 30mila euro. fanpage.it Affari tuoi, la partita più smielata di sempre fa piangere tutti e incanta De Martino: Questo è amoreNella nuova puntata del 5 aprile giocano Marina e Brian in una partita romantica che finisce con 75mila euro in cassa. Lacrime e commozione incantano De Martino ... libero.it I due artisti prenderanno parte al programma in qualità di concorrenti…” La puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 10 aprile sarà davvero speciale: FanPage. It ha rivelato che, per l’occasione, Stefano De Martino ospiterà due nomi amatissimi dal pubblico italia - facebook.com facebook