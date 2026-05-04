Con l'avvicinarsi delle proposte di revisione dei programmi scolastici, si è aperto il dibattito sulla modalità di introduzione de I Promessi Sposi nei licei. Attualmente, lo studio del romanzo avviene nel secondo biennio, ma alcune proposte suggeriscono di spostarlo al triennio. Gli italiani si sono confrontati sulla questione, sottolineando che il problema non riguarda il momento della lettura, bensì il modo in cui il testo viene affrontato dagli studenti.

C’è chi ipotizza una lettura in più anni, alla moda del feuilleton, chi dice di limitarne la lettura, che già non sempre è integrale, e chi propone di preferire altri libri. Partendo dal presupposto che I Promessi Sposi sono imprescindibili, esiste un momento giusto, scolasticamente, per leggerli? Lo abbiamo chiesto all’Associazione degli Italianisti, risponde la professoressa Silvia Tatti, presidente dell’ADI. «Il problema non è quando leggere I Promessi Sposi (biennio o quarto anno) ma come leggerli; finora si sono letti al biennio in tutti gli ordini di scuola in un momento in cui non si è ancora affrontato lo studio storico-letterario sul quale si concentra invece il triennio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Manzoni, gli italianisti: «Il problema non è quando leggere I Promessi Sposi, ma come leggerli»

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