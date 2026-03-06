Villa Manzoni riapre il 3 aprile | finalmente torna la casa de I Promessi Sposi

Il 3 aprile Villa Manzoni riapre al pubblico dopo quasi due anni di chiusura, segnando il ritorno della casa che ispirò

Dopo 20 mesi di restauro, la storica dimora di Manzoni riapre le porte con spazi rinnovati, museo ampliato e nuove opportunità culturali per Lecco Il 3 aprile segna una data storica per Lecco: dopo quasi due anni di chiusura, Villa Manzoni riapre le sue porte ai visitatori. La storica dimora che ha ospitato Alessandro Manzoni e la sua famiglia torna finalmente fruibile, completamente rinnovata grazie a un importante intervento di restauro da 4,35 milioni di euro. Il museo con spazi completamente riqualificati, un nuovo percorso museale e ambienti accessibili a tutti. L'inaugurazione istituzionale è prevista per giovedì 2 aprile, seguita da un mese di eventi e iniziative per celebrare questo nuovo capitolo nella storia della villa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Manzoni diventa graphic novel: a Filadelfia uno spettacolo per famiglie svela il potere nascosto ne “I Promessi Sposi”.Un Manzoni in Graphic Novel: Lo Spettacolo “I Promessi Sposi” Approda a Filadelfia Filadelfia, Calabria.

Conclusa la ristrutturazione, il 3 aprile Villa Manzoni riapre le sue porteL’edificio era stato chiuso nel luglio 2024 per l’avvio dei lavori costati 4,35 milioni di euro Con la villa riapre anche il Museo Manzoniano, percorso espositivo che ripercorre vita e opere del Manzo ... msn.com

