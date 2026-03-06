Villa Manzoni riapre il 3 aprile | finalmente torna la casa dei Promessi Sposi

Il 3 aprile Villa Manzoni riapre le sue porte ai visitatori dopo quasi due anni di chiusura. La casa dei Promessi Sposi torna accessibile a chi desidera visitarla, rappresentando un momento importante per la città di Lecco. La riapertura segna la fine di un periodo di inattività per questa storica residenza.

Dopo 20 mesi di restauro, la storica dimora di Manzoni riapre le porte con spazi rinnovati, museo ampliato e nuove opportunità culturali per Lecco Il 3 aprile segna una data storica per Lecco: dopo quasi due anni di chiusura, Villa Manzoni riapre le sue porte ai visitatori. La storica dimora che ha ospitato Alessandro Manzoni e la sua famiglia torna finalmente fruibile, completamente rinnovata grazie a un importante intervento di restauro da 4,35 milioni di euro. Il museo con spazi completamente riqualificati, un nuovo percorso museale e ambienti accessibili a tutti. L'inaugurazione istituzionale è prevista per giovedì 2 aprile, seguita da un mese di eventi e iniziative per celebrare questo nuovo capitolo nella storia della villa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Discussioni sull' argomento Il 3 aprile Villa Manzoni riapre le sue porte ai visitatori

