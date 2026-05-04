Aler abbandona i quartieri | mercoledì corteo e presidio sotto la sede di viale Romagna
Mercoledì 6 maggio si terrà a Milano un corteo e un presidio sotto la sede di viale Romagna organizzati dai sindacati degli inquilini. La manifestazione nasce per protestare contro il degrado degli immobili gestiti da Aler e la mancanza di interventi sociali adeguati. I rappresentanti degli inquilini intendono evidenziare le condizioni delle abitazioni e chiedere interventi concreti per migliorare la situazione.
Mercoledì 6 maggio i sindacati degli inquilini manifesteranno a Milano per protestare contro il degrado degli immobili gestiti da Aler e la carenza di interventi sociali. Il ritrovo è fissato alle ore 16 in piazza Piola, da dove partirà un corteo che si concluderà alle 17 con un presidio sotto la.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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