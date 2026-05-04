Aler abbandona i quartieri | mercoledì corteo e presidio sotto la sede di viale Romagna

Mercoledì 6 maggio si terrà a Milano un corteo e un presidio sotto la sede di viale Romagna organizzati dai sindacati degli inquilini. La manifestazione nasce per protestare contro il degrado degli immobili gestiti da Aler e la mancanza di interventi sociali adeguati. I rappresentanti degli inquilini intendono evidenziare le condizioni delle abitazioni e chiedere interventi concreti per migliorare la situazione.