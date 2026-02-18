Facciamo anche 20 km per consegnare un panino Aumentano le tratte diminuiscono i soldi Presidio dei rider sotto la sede di Deliveroo

I rider delle province di Torino, Novara, Vco e Varese hanno manifestato davanti alla sede di Deliveroo a Milano, lamentando che devono percorrere anche 20 km per consegnare un panino a causa di tratte più lunghe. La loro protesta nasce dalla crescente richiesta di consegne, che però non si traduce in compensi proporzionali. I lavoratori hanno spiegato che, nonostante le corse aumentino, i guadagni continuano a diminuire, creando una distanza tra impegno e retribuzione. Al presidio partecipano anche rappresentanti della Nidil Cgil, pronti a sostenere le loro richieste.

"Facciamo sempre più chilometri, ma prendiamo sempre meno soldi". Lo dicono i rider della province di Torino, Novara, Vco e Varese che martedì mattina si sono dati appuntamento sotto la sede milanese di Deliveroo insieme ai rappresentanti locali della Nidil Cgil. "Siamo arrivati a fare anche venti chilometri per consegnare un panino" racconta Roberto, uno dei rider di Verbania che nello scorso dicembre avevano denunciato al Fatto Quotidiano le condizioni di lavoro alle quali erano sottoposti. "Ieri in tre ore ho fatto 80 chilometri portando a casa sedici euro" racconta Enrico, un rider di Torino.