Alcune cose su Altrecose
Il direttore editoriale del Post ha condiviso aggiornamenti sul progetto di Altrecose, il brand di libri avviato di recente. Ha spiegato come procede la fase attuale, senza fornire dettagli sui risultati o sulle tappe future. La comunicazione si concentra sui passaggi già compiuti e sulle attività in corso, senza esprimere valutazioni o opinioni personali. La notizia si limita a riportare le informazioni ufficiali fornite dal rappresentante del progetto.
Ciao, vi aggiorno sul progetto di libri di Altrecose, che è una delle cose di cui mi sono occupato di più da quando non faccio il direttore del Post, rimpiazzato felicemente da Francesco Costa. È anche che fino a un anno fa mi facevo vivo più spesso con abbonati e abbonate del Post, e un po’ mi manca e un po’ temo che non ve ne siate neanche accorti, quindi uso questa cosa dei libri come scusa. Dopo i risultati eccezionali – davvero eccezionali, chiedete in giro – della rivista Cose spiegate bene, inventata con i nostri soci di Iperborea, le nostre tentazioni sono cresciute e Altrecose è nato due anni fa da una manciata di nuove intenzioni, diverse ma contigue.🔗 Leggi su Ilpost.it
She’s Confused About You Do This.
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#VoceEDelizia 28/4 “Alcune cose dipendono da noi, altre no. Se cerchi di controllare ciò che non dipende da te, sarai ostacolato e turbato. La tua unica libertà risiede nella tua facoltà di giudizio.” Epitteto x.com