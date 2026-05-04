Il direttore editoriale del Post ha condiviso aggiornamenti sul progetto di Altrecose, il brand di libri avviato di recente. Ha spiegato come procede la fase attuale, senza fornire dettagli sui risultati o sulle tappe future. La comunicazione si concentra sui passaggi già compiuti e sulle attività in corso, senza esprimere valutazioni o opinioni personali. La notizia si limita a riportare le informazioni ufficiali fornite dal rappresentante del progetto.

Ciao, vi aggiorno sul progetto di libri di Altrecose, che è una delle cose di cui mi sono occupato di più da quando non faccio il direttore del Post, rimpiazzato felicemente da Francesco Costa. È anche che fino a un anno fa mi facevo vivo più spesso con abbonati e abbonate del Post, e un po’ mi manca e un po’ temo che non ve ne siate neanche accorti, quindi uso questa cosa dei libri come scusa. Dopo i risultati eccezionali – davvero eccezionali, chiedete in giro – della rivista Cose spiegate bene, inventata con i nostri soci di Iperborea, le nostre tentazioni sono cresciute e Altrecose è nato due anni fa da una manciata di nuove intenzioni, diverse ma contigue.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alcune cose su Altrecose

She’s Confused About You Do This.

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