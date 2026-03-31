Il nuovo videogioco Pokémon Champions sarà disponibile su Nintendo Switch e piattaforme mobili, offrendo un'esperienza iniziale gratuita. Tuttavia, alcune funzionalità e contenuti richiederanno acquisti opzionali per essere sbloccati. Il modello adottato è il cosiddetto

Pokémon Champions si prepara ad arrivare su Nintendo Switch e piattaforme mobile con un modello economico ormai molto diffuso nel mercato videoludico: il sistema “ free-to-start ”. Questo significa che il gioco potrà essere scaricato gratuitamente da chiunque, permettendo ai giocatori di iniziare a giocare senza acquistare il titolo. Tuttavia, alcune funzionalità e contenuti aggiuntivi saranno disponibili solo tramite acquisti opzionali. Le prime informazioni sui prezzi sono emerse durante il PAX East negli Stati Uniti, anche se al momento non esiste ancora un listino ufficiale comunicato da Nintendo o da The Pokémon Company. Secondo quanto riportato dal canale YouTube PanFro Games e rilanciato da varie fonti del settore, Pokémon Champions dovrebbe offrire diversi livelli di contenuti acquistabili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Pokémon Champions è gratis ma non fino in fondo: alcune cose vanno acquistate (ecco quali)

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