Riccardo Cocciante pubblica il nuovo disco | Avevo bisogno di dire alcune cose

Riccardo Cocciante ha pubblicato un nuovo album, spiegando di aver sentito il bisogno di esprimere alcune emozioni attraverso la musica. L’uscita del disco rappresenta un momento importante nel panorama musicale italiano del 2026, segnato da questa novità. L’artista ha scelto di condividere il suo lavoro con il pubblico, portando avanti un progetto che riflette il suo percorso artistico.

Il panorama culturale italiano del 2026 si apre con un evento di eccezionale rilievo per il mondo della musica d’autore. Dopo un silenzio discografico durato ben venti anni, Riccardo Cocciante torna sulla scena con un nuovo progetto intitolato Ho vent’anni con te. Questo lavoro non rappresenta soltanto una raccolta di memorie, ma si configura come un vero e proprio viaggio sperimentale che unisce la tradizione melodica dell’artista a nuove consapevolezze sonore. Il disco nasce da una urgenza comunicativa profonda, un bisogno di dare voce a pensieri e sensazioni accumulati in due decenni di osservazione e vita lontano dagli studi di registrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

