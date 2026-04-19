majorettes show oggi le finali e le premiazioni

Oggi si svolgono le finali e le premiazioni dell’ottava edizione del Campionato Nazionale Majorettes Sport ANBIMA-MWF, dopo le performance di ieri. Le competizioni coinvolgono diverse squadre che si sono sfidate nelle varie discipline, mentre le premiazioni chiudono l’evento. La manifestazione si svolge in una località dedicata, con numerosi partecipanti e pubblico presente.

Dopo le performance registrate ieri, l’ottava edizione Campionato Nazionale Majorettes Sport ANBIMA-MWF entra nel vivo. Al PalaTerme l’appuntamento di oggi riserva al pubblico di appassionati il piatto forte con qualificazioni, premiazioni e spettacolo finale. Organizzato e promosso dall’ANBIMA APS Rete Associativa Nazionale, con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Eventi Pistoia, il campionato si è aperto ufficialmente ieri. Le competizioni hanno visto protagoniste oltre 800 Majorettes, suddivise in 36 gruppipartecipanti, provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria e Veneto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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