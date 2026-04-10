Il Bayer Leverkusen ha riacquistato il giocatore dal RB Salisburgo per 8 milioni di euro, esercitando il diritto di riacquisto il 27 marzo. La società tedesca ha così consolidato la proprietà del calciatore, che in passato aveva lasciato il club austriaco. Nel frattempo, si sono fatte avanti anche club italiani, tra cui Milan e Roma, interessati a trasferire Alajbegovic.

Il Bayer Leverkusen ha ufficialmente bruciato la concorrenza internazionale per Kerim Alajbegovic, esercitando il 27 marzo il diritto di riacquisto dal RB Salisburgo per una cifra fissata a 8 milioni di euro. Il talento bosniaco, che ha recentemente estromesso l’Italia dai playoff Mondiali, ha già siglato un accordo quinquennale con le “Aspirine” che diventerà effettivo dal 1 luglio 2026. Nonostante il blitz tedesco, Milan e Roma hanno avviato sondaggi serrati con l’entourage del classe 2007, nel tentativo di inserirsi in una trattativa che vede però il club di Leverkusen in una posizione di totale controllo contrattuale. Il profilo tecnico di Alajbegovic ha scatenato un derby di mercato nella Capitale e a Milanello grazie alla sua duttilità tattica nel reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Alajbegovic, il Bayer Leverkusen lo blinda: Milan e Roma tentano il blitz

Roma, sfuma Alajbegovi?: il Bayer Leverkusen blinda il talento per 5 anniLa Roma incassa il primo semaforo rosso del mercato estivo: Kerim Alajbegovi? non vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione.

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Lorenzo Pellegrini 7 gol e 4 assist. Gioca in un ruolo nel quale sono stati portati a Roma quest’anno calciatori con trascorsi nel Bayern Monaco, nel Bayer Leverkusen e nell’Aston Villa. Qualcosa di analogo è successo negli scorsi anni, con altri allenatori. Alter x.com

, Il Napoli continua a muoversi sul mercato e spunta un nome che intriga da tempo Alajbegovic è un profilo che stuzzica Manna già da mesi Il Bayer Leverkusen lo ha appena riscattato, consapevole dell’interesse cr - facebook.com facebook