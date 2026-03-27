Calciomercato Milan Alajbegovic piace ma c’è il fattore Bayer Leverkusen | i dettagli | Pm News

Il Milan sta prendendo in considerazione l'acquisto di Kerim Alajbegovic, un calciatore che ha attirato l'interesse del club. La società sta valutando questa operazione, ma ci sono anche segnali di interesse da parte del Bayer Leverkusen. Al momento, non sono stati definiti accordi ufficiali né dettagli sui termini della trattativa.

Mancano sempre meno giorni all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Il Milan dovrà rinforzare e allungare la rosa specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, primo obiettivo stagionale del Diavolo. Spazio ai rumors: si parla di giocatori esperti come può essere Goretzka e anche di talenti interessanti per presente e futuro come Kerim Alajbegovic. Il talento del Salisburgo sarebbe seguito con attenzione dagli scout rossoneri e non solo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianeta Milan il Bayer Leverkusen ha una clausola di riacquisto per Alajbegovic del valore di 8 milioni di euro, una cifra molto conveniente vista l'ascesa del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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