Riciclo e solidarietà | i tappi raccolti dai bambini diventano una libreria hi-tech per il reparto di Neuropsichiatria del Gemelli

Un'iniziativa che coinvolge i bambini nel riciclo di tappi di plastica si traduce in una libreria tecnologica destinata al reparto di Neuropsichiatria di un grande ospedale. I piccoli partecipanti raccolgono i tappi, che poi vengono riutilizzati per realizzare una struttura innovativa. L’obiettivo è combinare il rispetto ambientale con un gesto di solidarietà verso chi si trova in una condizione di bisogno.

L'impegno dei più piccoli può trasformarsi in un dono prezioso per chi attraversa un momento difficile. Come riportato dall'ANSA, un percorso educativo basato sull'ambiente si è concretizzato in un aiuto reale: le scuole dell'infanzia del Municipio Roma III hanno raccolto i tappi di plastica per costruire una colorata libreria, appena consegnata al reparto di Neuropsichiatria infantile della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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