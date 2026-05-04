Al via l’alleanza tra Forza Italia e La Civica | Uniamo le forze senza prevaricazioni

È stato siglato un accordo tra due partiti politici che hanno deciso di collaborare senza fondersi, mantenendo ciascuno la propria identità. L’intesa rappresenta il risultato di un percorso di un anno, durante il quale le due forze hanno lavorato insieme per rafforzare la loro collaborazione. L’obiettivo dichiarato è quello di unire le energie senza prevaricazioni, creando una partnership stabile e autonoma.

Un accordo politico che corona un percorso di collaborazione iniziato un anno fa e che punta a unire le forze dei due partiti senza fondersi e senza rinunciare alla propria identità. Su questo principio si basa l’alleanza tra i partiti di destra La Civica e Forza Italia, annunciata in conferenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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