Nel consiglio regionale del Trentino si è formato un nuovo gruppo chiamato La Civica-Forza Italia, composto da sei consiglieri eletti. Si tratta di una modifica nella composizione dell’assemblea legislativa, che porta a un aggiornamento delle maggioranze e delle alleanze esistenti. La presenza di questo nuovo raggruppamento potrebbe influire sugli equilibri politici già consolidati, modificando i rapporti di forza all’interno dell’assemblea.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi consiglieri che entrano nel gruppo?. Come cambieranno i rapporti di forza nel consiglio regionale?. Perché Forza Italia ha scelto proprio la lista La Civica?. Quali saranno le conseguenze per l'equilibrio tra Trento e Bolzano?.? In Breve Il gruppo include quattro esponenti La Civica, Claudio Cia e Christian Bianchi.. Partecipano al vertite di Trento Flavio Tosi, Diego Rossato e Claudio Corrarati.. L'accordo integra la forza elettorale civica con la struttura di Forza Italia.. La sinergia coinvolge consiglieri di Trento e Bolzano per gestire l'autonomia regionale.. A Trento, il senatore Maurizio Gasparri ha annunciato la nascita del gruppo La Civica-Forza Italia, che conterrà sei consiglieri all’interno del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino: nasce il gruppo La Civica-Forza Italia con 6 consiglieri

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