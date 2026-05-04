Al via il restauro del Ponte di Tiberio e le nuove sedi dei nodi territoriali il punto dei lavori finanziati dal Pnrr

A maggio sono partiti i lavori di restauro del Ponte di Tiberio e sono state avviate le nuove sedi dei nodi territoriali, entrambi finanziati con fondi del Pnrr. Nel corso del mese, sono stati aperti numerosi cantieri per interventi pubblici, alcuni già in fase di completamento e altri ancora in corso. La situazione riguarda diverse aree della città, con lavori che coinvolgono infrastrutture e servizi pubblici.

Il mese di maggio registra un'intensa attività sul fronte delle opere pubbliche, con un significativo numero di cantieri in avvio, altri in fase di completamento e interventi già conclusi. Prende avvio in questi giorni il terzo lotto dei nodi territoriali, tappa ulteriore di un programma che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Parte il restauro del ponte di Tiberio: "Pronto per fine anno". Ecco le nuove luciInizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. Al via i lavori al Ponte di Tiberio: scatta la chiusura temporanea del monumento per allestire il cantiere di restauroInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al via i lavori al Ponte di Tiberio: da lunedì scatta la chiusura temporanea del bimillenario monumento; Il Ponte di Tiberio chiude per il restauro. Ma da fine mese sarà di nuovo accessibile; Ponte di Tiberio, al via il restauro: dal 4 maggio scatta la chiusura temporanea; Ponte di Tiberio, via al restauro. Scattano le chiusure a maggio: più luce alle pietre antiche. Rimini, al via il restauro del Ponte di Tiberio: ci sarà anche nuovo impianto di illuminazioneInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città di Rimini. Il progetto di restauro, sviluppato sulla base di rilievi tri ... altarimini.it Parte il restauro del ponte di Tiberio: Pronto per fine anno. Ecco le nuove luciInizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, ... ilrestodelcarlino.it Bagno di folla per il Marecchia fest al Ponte di Tiberio #Rimini - facebook.com facebook Spiagge, centro storico e zona dell’invaso del ponte di Tiberio presi d’assalto per tutto il weekend #Rimini #Attualita x.com