Parte il restauro del ponte di Tiberio | Pronto per fine anno Ecco le nuove luci

Sono previsti a partire da domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il monumento di circa duemila anni che rappresenta un punto di riferimento per Rimini. Le operazioni di intervento si concentreranno sulla manutenzione della struttura e sull’installazione di nuove luci. L’obiettivo dichiarato è di completare i lavori entro la fine dell’anno.

Inizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, spiega il Comune, "consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e si completa con il progetto di riqualificazione dell’ illuminazione del sito, già in corso di realizzazione". Per consentire il montaggio del ponteggio, il ponte sarà chiuso al traffico in due fasi: da domani fino al 15 maggio e poi dal 20 al 29 maggio. Sarà quindi riaperto sabato 30 e resterà accessibile per tutta la durata dei lavori grazie a un passaggio pedonale ricavato nel ponteggio. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parte il restauro del ponte di Tiberio: "Pronto per fine anno". Ecco le nuove luci Notizie correlate Leggi anche: Ponte di Tiberio, via al restauro. Scattano le chiusure a maggio: più luce alle pietre antiche Al via i lavori al Ponte di Tiberio: scatta la chiusura temporanea del monumento per allestire il cantiere di restauroInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Monte Alburchia, parte il restauro del santuario storico: la ditta avvia il cantiere; Parte il restauro del ponte di Tiberio: Pronto per fine anno. Ecco le nuove luci; Restauro per la colonna decapitata di piazza del Comune; Subiaco, sbloccati i fondi per il restauro della Rocca dei Borgia. Parte il restauro del ponte di Tiberio: Pronto per fine anno. Ecco le nuove luciInizieranno domani i lavori di pulitura e restauro del ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo di Rimini. L’intervento, ... ilrestodelcarlino.it Parte il cantiere del Dlf, l’Arena Puccini all’Ippodromo per due anni. Il parco non sarà snaturatoLe attività restano aperte anche durante i lavori, tranne il cinema. L’ingresso principale resterà chiuso, ma si entra da via Stalingrado e dalla ... bologna.repubblica.it Giulia Zangrilli, semplicemente… un livello a parte. E niente, sì… ti amo. - facebook.com facebook Sono rimasto molto colpito dalla reazione di (parte del) web all’intervista di @VeltroniWalter a Claude sul @Corriere di ieri. Con la consueta carica di odio e rabbia che il web regolarmente vomita verso chi non la pensa come quella che si ritiene essere la ma x.com