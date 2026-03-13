Da Vico Equense la sfida per una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale

Da Vico Equense, la città ha annunciato la partecipazione al progetto europeo “Life Entrack”, che supporta i Comuni nelle politiche di transizione energetica e climatica. L’obiettivo è sviluppare una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, coinvolgendo cittadini e istituzioni locali in iniziative volte a promuovere energie pulite e sostenibili. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale del Comune.

La città di Vico Equense si affida all’Europa che sostiene i Comuni nel rafforzamento delle politiche di transizione energetica e climatica partecipando alle attività del progetto europeo “Life Entrack”. Sono due gli avvisi pubblici rivolti da un lato a cittadini, imprese e realtà del territorio interessate a partecipare a una potenziale comunità energetica e, dall’altro, a professionisti e aziende del settore delle energie rinnovabili disponibili a supportare la progettazione e la realizzazione degli impianti. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2026 all’indirizzo email:email protected. Nei prossimi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Da Vico Equense la sfida per una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Articoli correlati Nasce la prima Comunità energetica rinnovabile solidale del Comune di PiacenzaÈ stata firmata questo pomeriggio, nella Sala Consiliare di Palazzo Mercanti, la costituzione della prima Comunità energetica rinnovabile solidale... Leggi anche: Riapertura del pronto soccorso a Vico Equense: un passo importante per la salute della comunità. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vico Equense Temi più discussi: Papa Leone benedice la tela per il santuario del Faito di Vico Equense; Vico Equense. Cade da un albero nel suo terreno e finisce in un ruscello: morto 35enne; La reliquia di San Francesco in pellegrinaggio a Vico Equense: quattro giorni di preghiera e devozione; Vico Equense. Ripristino della pavimentazione, chiude la strada per la marina. Vico Equense. Velista su barca che sta per affondare salvato dalla Guardia Costieraun velista è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera dopo che la sua imbarcazione ha rischiato di affondare ... sorrentopress.it Paura in mare a Vico Equense: velista salvato dalla Guardia CostieraMomenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri al largo di Vico Equense, dove un velista è stato soccorso dopo che la sua imbarcazione ha rischiato di affondare. agro24.it Vico Equense alla BMT Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli - facebook.com facebook Tra i sentieri di Vico Equense alla scoperta del Fior di Latte. x.com