Milazzo aggiudicata la gara per la prima Comunità energetica rinnovabile cittadina

A Milazzo la gara per la creazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile cittadina è stata aggiudicata. Il progetto mira a sviluppare una rete di produzione e consumo di energia pulita all’interno del comune, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e attività locali. La decisione arriva mentre il Comune lavora per implementare iniziative nel settore energetico e sostenibile, diventando uno dei primi in Sicilia con questa tipologia di struttura.

Milazzo accelera sulla transizione energetica e punta a diventare uno dei primi comuni siciliani sopra i 30 mila abitanti a dotarsi di una Comunità Energetica Rinnovabile. La Centrale unica di committenza “Tirrenoecosviluppo” ha infatti aggiudicato la gara per la realizzazione della CER cittadina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Da Vico Equense la sfida per una Comunità Energetica Rinnovabile e SolidaleLa città di Vico Equense si affida all’Europa che sostiene i Comuni nel rafforzamento delle politiche di transizione energetica e climatica... Comunità Energetica Rinnovabile: via alle manifestazioni di interesseCascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Porto di Milazzo, il Cga conferma l’annullamento della concessione della banchine a Liberty Lines: gara da rifare; Porto di Milazzo, il consiglio di giustizia conferma l’annullamento della gara di concessione del Terminal Passeggeri; Milazzo: da rifare la gara per la gestione di aree e piazzali sul molo Luigi Rizzo e ad Acqueviole; Milazzo domina il derby | Malual guida la vittoria su Messina 75-70. Aggiudicata la gara per la Comunità Energetica Rinnovabile Vince il raggruppamento “Green Wolf Cer srl” – “Ennepro” L’Amministrazione comunale di Milazzo compie un passo decisivo verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. La Central - facebook.com facebook