Al Teatro Massimo il concerto dell' Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori sul podio Resche-Caserta

Resche-Caserta ha diretto un concerto dell’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori al Teatro Massimo, portando in scena musiche dei re di Francia. La serata, mercoledì 25 febbraio alle 20:30, ha attirato un pubblico appassionato e curioso. La scelta del programma ha messo in risalto opere di compositori dell’epoca, interpretate con strumenti d’epoca. La performance si è concentrata sulla ricostruzione storica e sull’autenticità musicale. La serata si è conclusa con entusiasmo tra i presenti.

Mercoledì 25 febbraio alle ore 20:30, la Stagione Sinfonica del Teatro Massimo ospita l’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori con il programma “Alla corte dei Re di Francia. Musiche reali per Versailles”. Sotto la guida del violinista e direttore Emmanuel Resche-Caserta, affiancato dalla voce del soprano Marie Perbost, il concerto esplorerà il secolo d’oro della musica francese attraverso un’ampia antologia di capolavori nati per la corte. L’apertura è affidata alla solennità di Marc-Antoine Charpentier, con la Marcia di Trionfo e la celebre Ouverture del Te Deum, per poi addentrarsi nel teatro di Jean-Baptiste Lully con la suite da Le Bourgeois Gentilhomme (1670), successo tra i più celebri della sua collaborazione con Molière, e la monumentale Passacaille da Armide (1686). 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Gran concerto di Natale al teatro Samonà: sul palco l’Orchestra sinfonica dei fiori Concerto di Natale all'Auditorium Toscanini: Giulio Cilona sul podio dell'Orchestra RaiIl Concerto di Natale all'Auditorium Toscanini ha conquistato il pubblico, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Giulio Cilona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Esito - Manifestazione d'interesse per Direttore del personale; Quando l’amore porta alla morte: il Teatro Massimo celebra Didone; Dido and Aeneas: l'opera in tre atti di Henry Purcell al Teatro Massimo dal 20 al 24 febbraio 2026; Dido and Aeneas al Teatro Massimo: Purcell, Ferro e la magia del barocco. Il Teatro Massimo si tinge di blu e giallo oro per i 121 anni del Rotary InternationalPalermo accende il suo monumento simbolo per celebrare i 121 anni del Rotary International. Ieri sera le colonne del Teatro Massimo si sono illuminate di blu e giallo oro, i colori ufficiali ... blogsicilia.it Al Teatro Massimo di palermo torna Dido and Aeneas di Henry PurcellQuesto sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ... guidasicilia.it Teatro Massimo Palermo - facebook.com facebook