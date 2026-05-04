Al teatro comunale di Pieve si esibisce l’orchestra Senzaspine, proseguendo la rassegna musicale ‘Conversa con l’aria’, alla terza edizione. L’evento si svolge nella sala Alice Zeppilli, con un programma che coinvolge diversi artisti e ensemble. La manifestazione si tiene nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’ingresso con prenotazione. La serata si inserisce nella stagione concertistica organizzata dal teatro comunale.

Continua la rassegna musicale ‘ Conversa con l’aria ’, alla terza edizione nel teatro comunale Alice Zeppilli. Due appuntamenti ci sono già avuti e il terzo è in programma il prossimo 10 maggio alle 16,30 con l’opera ‘ La Dirindina ’, di Domenico Scarlatti con l’ orchestra Senzaspine; soprano, Eva Macaggi; baritono, Francesco Bossi e mezzosoprano, Anna Ussardi. "Questa opera è un intermezzo comico brillante e irriverente – spiegano gli organizzatori della rassegna -, specchio del teatro musicale settecentesco. La Dirindina unisce ironia, ritmo e virtuosismo in una forma agile e teatrale, restituita con l’energia e la vitalità dell’orchestra Senzaspine".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al teatro comunale di Pieve c’è l’orchestra Senzaspine

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