Salone del Mobile Milano 2026 | date novità e trend tra cucine smart bagni spa e design del futuro

Il Salone del Mobile Milano 2026 si terrà dal 21 al 26 aprile, portando alla ribalta le ultime novità nel settore del design. La manifestazione si concentra su cucine smart, bagni spa e arredi innovativi, attirando espositori e visitatori da tutto il mondo. La città si prepara a ospitare questa grande vetrina internazionale, che promette di mostrare le tendenze più recenti e le tecnologie emergenti nel settore. La fiera si conferma come punto di riferimento per il settore del design.

Milano è pronta a rimettersi al centro della mappa globale del progetto. Dal 21 al 26 aprile 2026 torna il Salone del Mobile.Milano, il più importante appuntamento internazionale per il settore dell’arredo e del design, in programma negli spazi di Fiera Milano Rho e diffuso in città durante la Milano Design Week. La 64ª edizione si presenta con numeri da record e una domanda chiave che fa da filo rosso a tutto il progetto: di che materia sarà fatto il design del futuro? La risposta è racchiusa nel concept “A Matter of Salone”, una visione che mette al centro materia, processo, valore e trasformazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

Design e novità cucine 2026 tra stile e innovazione del futuro trendIl 2026 porta nuove tendenze nelle cucine, con uno sguardo rivolto al futuro.

Design, il Salone del Mobile disegna il futuro del progettoIl Salone del Mobile di Milano torna a sorprendere con un’edizione che guarda al futuro.

