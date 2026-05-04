Al-Qadsiah – Al-Nassr 3-1 | resoconto risultato e gol mentre gli ospiti colpiscono per il titolo

Nel match tra Al-Qadsiah e Al-Nassr, concluso con il punteggio di 3-1, sono stati segnati diversi gol. La partita si è svolta il 3 maggio 2026 alle 22:10, attirando l’attenzione sui social media, dove si sono moltiplicate le discussioni e le polemiche. I commenti si concentrano principalmente sui risultati e sulle decisioni arbitrali, senza che siano stati annunciati comunicati ufficiali.

2026-05-03 22:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Al Qadsiah si è assicurato un’impressionante vittoria per 3-1 su Al Nassr, ribaltando una battuta d’arresto nel primo tempo e ottenendo una meritata vittoria, intaccando le speranze di titolo degli ospiti della Saudi Pro League. Al Qadsiah colpisce per primo ma Felix risponde. I padroni di casa hanno iniziato meglio e sono stati premiati a metà del primo tempo quando Mohammed Abu Al Shamat ha aperto le marcature. Arrivato sul secondo palo, si è convertito da distanza ravvicinata dopo che un lancio pericoloso ha causato problemi all’interno dell’area delle sei yard.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Al-Nassr – Al-Ettifaq 1-0: resoconto, risultato e gol mentre Ronaldo e compagni fanno un passo avanti verso il titolo Leggi anche: Al-Wasl – Al Nassr 0-4: resoconto, risultato e gol mentre Ronaldo fa un altro passo verso quota 1000 gol Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al-Qadsiah-Al-Nassr 3-1: si ferma la serie di vittorie della capolista della Saudi Pro League; Al-Qadsiah – Al Nassr 1 - 0 | GOAL – Mohammed Waheeb Saeed Abu Al Shamat; Al-Qadsiah – Al Nassr 3 - 1 | GOAL – Julián Quiñones; Al-Qadsiah – Al Nassr 3 - 1 | GOAL – Julián Quiñones. Al Nassr sconfitto, Simone Inzaghi può ancora vincere la Saudi Pro League con l'Al HilalNon è ancora finita. L'Al Hilal di Simone Inzaghi martedì può tornare in corsa per vincere la Saudi Pro League, per farlo deve battere l'Al Khaleej, squadra attualmente al decimo posto, già sconfitto ... msn.com Al-Qadsiah 3-1 Al-Nassr: Report, result and goals as visitors hit with title blowAs the game opened up in the closing stages, Al Qadsiah capitalised to put the result beyond doubt. Quinones, already influential as a provider, turned scorer with a composed finish from the centre of ... 101greatgoals.com WASA MAI MUHIMMANCI! Cristiano Ronaldo da Al Nassr FC suna da wasa yau da Al Qadsiah FC Wannan na aya daga cikin manyan wasannin arshen kakar Abokin hamayya mai arfi — cikin mafi kyawun teams a gasar --- GOAT da - facebook.com facebook