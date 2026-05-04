Come accade a scuola a fine anno, è suonata la campanella dell’ ippodromo di San Rossore. E con il convegno della domenica 3 maggio – giornata ‘prestata’ dall’ippodromo di Capannelle in crisi, che il prossimo anno probabilmente non ci sarà – si è conclusa la lunga riunione di corse al galoppo. Al centro del convegno un ricco handicap (44 mila euro di premi) dal titolo profetico: il premio “ San Ranieri ”. Dopo la “primavera dell’ ippica pisana ”, che ha avuto il suo apice nel 136° premio “Pisa”, questa corsa sembra un passaggio di testimone a una altra stagione, quella del “ giugno pisano ” del quale la festa del Patrono è il fulcro religioso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al premio "San Ranieri" è trionfo per Salah Al Din

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